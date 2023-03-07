Пекин, 7 марта, 2023, 08:18 — ИА Регнум. США должны прекратить использовать Тайвань для «сдерживания» Китая, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган, выступая на пресс-конференции в Пекине. Об этом 7 марта сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и Тайвань

Цинь Ган заявил, что Тайвань является частью «священной территории Китайской Народной Республики» и «священный долг всего китайского народа, в том числе тайваньских соотечественников, состоит в том, чтобы завершить великое дело воссоединения Родины».

Министр подчеркнул, что тайваньский вопрос является сугубо внутренним делом Китая и иностранные государства не вправе вмешиваться в него.

«Недавно высокопоставленный американский чиновник заявил, что проблема Тайваня не является внутренним делом Китая. Мы решительно выступаем против этого и поэтому сохраняем высокую бдительность», — сказал Цинь Ган.

Никто не должен недооценивать твёрдую решимость, твёрдую волю и способность китайского правительства и китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны, отметил Цинь Ган.

Министр заявил, что тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая, основой политических китайско-американских отношений и первой «красной чертой», которую нельзя пересекать США в отношениях с Китаем.

Напомним, что официальный Пекин объявил 2023 год годом решительной борьбы против «независимости» Тайваня. В Китае намерены всячески содействовать присоединению острова.