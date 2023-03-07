Пекин, 7 марта, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Власти КНР выступают за мирный диалог и деэскалацию конфликта на Украине. Об этом 7 марта заявил в ходе ежегодной пресс-конференции в Пекине министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

KHALED ELFIQI/ЕРА/ТАСС Глава МИД Китая Цинь Ган

«В сложившейся ситуации необходимо проявлять сдержанность, действовать рационально и продвигать мирный диалог», — сказал он.

Также глава МИД КНР отметил, что, по мнению Пекина, в данный момент в украинском кризисе настал критический момент, в который необходимо либо восстанавливать мирный процесс с помощью политического урегулирования, либо осуществлять эскалацию ситуации.

При этом Цинь Ган указал, что односторонние санкции Запада против России и его растущее давление на Москву не способствуют улучшению ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что КНР не является заинтересованной стороной в конфликте на Украине и не занимается поставками вооружения ни одной из сторон.