Пекин, 7 марта, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Китай не является заинтересованной стороной в конфликте на Украине и не занимается поставками вооружения ни одной из сторон. Такое заявление сделал 7 марта министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ходе ежегодной пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Китай не является ни инициатором, ни заинтересованной стороной кризиса, мы также не поставляем оружие ни одной из сторон конфликта. На каком основании сваливать ответственность на Китай и даже вводить санкции и угрожать? Мы никогда этого не примем», — указал Цинь Ган.

Как отметил глава МИД КНР, по украинскому конфликту Китай всегда придерживается своих независимых суждений, основанных на обстоятельствах дела.

«Между миром и войной мы выбираем мир, между диалогом и санкциями мы выбираем диалог», — подчеркнул Цинь Ган.