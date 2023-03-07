В посольстве РФ заподозрили в лукавстве представителя Госдепа США Прайса из-за слов о после Антонове

Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс не договаривает о характере взаимодействия в ходе встреч представителей этого ведомства с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым, говорится в заявлении пресс-службы российской дипмиссии.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Прайс заявил о том, что Антонов якобы недавно общался с дипломатами из Госдепа.

«Официальный представитель госдепартамента если и не лукавит, то по крайней мере не договаривает о характере такого взаимодействия», — сказано в сообщении посольства России.

В дипмиссии подтвердили сам факт бесед, однако отметили их единичный характер. Кроме того, в посольстве указали на то, что переговоры Антонова с американскими дипломатами не увенчались успехом, поскольку руководство Госдепа либо отказывается принимать посла, либо перенаправляет его к чиновникам более низкого уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США обсуждают по закрытым каналам тему Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).