Представитель ВМО Нюллис завила об очередном наступлении феномена Эль-Ниньо на Земле

Нью-Йорк, США, , 07:05 — REGNUM Земля в ближайшие годы столкнется новым распространением природного феномена Эль-Ниньо, который сопровождается согревающим эффектом, заявила представитель входящей в ООН Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.

Жара dimitrisvetsikas1969

Об этом она сообщила ТАСС. По словам Нюллис, из-за Эль-Ниньо по крайней мере один год до 2026 года станет самым теплым за всю историю наблюдений. Она отметила, что приход указанного феномена может и не вызвать летнюю жару.

Однако, по словам представителя организации, это явление, вероятно, приведет к еще одному всплеску глобальной температуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас заявил, что глобальное потепление, которое наблюдается на Земле, является самым сильным за последние 200 тысяч лет.