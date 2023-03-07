Латиноамериканские иммигранты стали пытаться проникнуть в США с территории Канады

Вашингтон, , 06:33 — REGNUM Пограничный патруль США вынужден перебрасывать своих дополнительных сотрудников на границу с Канадой из-за того, что иммигранты из Латинской Америки начинают проникать на американскую территорию и с севера, сообщает 6 марта телеканал Fox News.

Конный патруль американских пограничников U.S. Customs and Border Protection

25 агентов Пограничного патруля были отправлены на границу США с Канадой, заявил представитель Погранично-таможенной службы страны (CBP). Многие из этих агентов ранее уже привлекались к патрулированию на мексиканской границе.

Пока количество выявленных нелегалов на границе с Канадой относительно невелико, но власти ожидают в ближайшее время их существенное увеличение. Так за последний год, число выявленных нелегальных иммигрантов на канадской границе увеличилось в два раза.

Всё больше латиноамериканских иммигрантов предпочитают проникать в США не из Мексики, а из Канады, так как сделать это на северной границе гораздо легче.

Напомним, что в Пограничном патруле США (USBP), предназначенном для охраны сухопутных границ страны, насчитывается 21 300 сотрудников.

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