ДНР, 7 марта, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Отряды вооруженных сил Украины «маленькими группами» покидают город Артёмовск (ДНР), 6 марта сообщило Agence France-Presse со ссылкой на одного из бойцов ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артёмовск)

Журналисты побеседовали с украинским военнослужащим, ремонтировавшим свой танк рядом с городом Часов Яр, который находится примерно в 10 км от Артёмовска. По его словам, ВСУ почти окружены. Он считает, что украинские войска потеряют населенный пункт.

Военнослужащий также сообщил, что Артёмовск и Часовый Яр связаны лишь разбитыми дорогами. Он добавил, что танки, оказавшиеся на этих путях, могут застрять и стать удобной мишенью для артиллеристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что украинские чиновники подготавливают население Украины к отступлению ВСУ из Артёмовска.