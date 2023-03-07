Аэропорт в сирийском Алеппо приостановил работу в связи с израильской воздушной атакой

Алеппо, Сирия, , 04:05 — REGNUM Международный аэропорт в сирийском Алеппо вынужден был приостановить работу в связи с ущербом, полученным в результате израильской воздушной атаки. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба министерства обороны Сирии.

Алеппо Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным сирийского минобороны, воздушная атака со стороны Израиля была совершена в 02:07 по местному времени. Уточняется, что израильская агрессия была направлена на окрестности международного аэропорта в Алеппо.

«В результате аэропорту был нанесен ущерб, он вышел из строя», — уточняется в заявлении минобороны Сирии.

На какой срок приостановлена работа аэропорта, не уточняется.

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