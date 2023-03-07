В Комсомольске-на-Амуре был потушен крупный пожар, вспыхнувший на продовольственном складе

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 02:59 — REGNUM Пожарным удалось потушить сильный пожар, вспыхнувший на складе в Комсомольске-на-Амуре, сообщает 6 марта пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Тушение пожара. Комсомольск-на-Амуре ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

Пожар вспыхнул в помещении продовольственного склада, расположенной на улице Вокзальной. Пламя охватило территорию общей площадью 3500 кв. м.

Огонь быстро распространился по пустотам, перекрытиям и ушёл на кровлю кирпичного здания, где загорелся утеплитель и обрешетка под металлосайдингом. Предположительно, возгорание началось с деревянных палет для транспортировки и хранения продуктов питания, которые находились в помещении склада.

Спустя несколько часов пожарные ликвидировали очаги открытого горения и начали разборку и проливку конструкций, а также проверку места пожара на наличие скрытых очагов горения и тления.

После завершения тушения пожара к работе приступили сотрудники Государственного пожарного надзора и эксперты Испытательной пожарной лаборатории, которые должны установить причину возгорания.

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