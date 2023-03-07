Чехия обратилась к Швейцарии с предложением выкупить у неё танки Leopard 2

Берн, , 02:36 — REGNUM Чехия вслед за Германией обратилась к Швейцарии с запросом на продажу танков Leopard 2 немецкого производства. Об этом 6 марта заявила глава федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Виола Ахмерд в эфире швейцарского телеканала SRF.

Швейцарский танк Leopard 2 Sandstein

По словам чиновницы, Швейцария сначала получила запрос о продаже танков от Германии, а затем и от Чехии.

Ахмерд заявила, что Швейцария должна сохранить за собой определённое количество танков Leopard 2, так как они необходимы для защиты страны.

Она не исключила того, что швейцарский парламент может дать своё согласие на продажу Leopard 2 Германии и Чехии.

Напомним, что, по данным СМИ, Германия намерена приобрести значительное количество танков Leopard, состоящих на вооружении швейцарской армии. В настоящий момент в Швейцарии имеется 134 Leopard 2.

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