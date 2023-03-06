Варшава, 7 марта, 2023, 02:14 — ИА Регнум. Санкционные меры против нескольких сотен граждан Белоруссии, работающих в системе правосудия, намерены ввести власти Польши в ответ на приговоры, вынесенные деятелям белорусской оппозиции. Об этом 6 марта заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик в эфире телеканала Polsat.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

Как уточнил Вонсик, в разработке на сегодняшний день находятся несколько сотен человек из числа работников белорусских органов юстиции и судов. Кроме того, замглавы МВД Польши указал, что, помимо санкций, могут быть применены иные инструменты. В частности, речь идёт о пограничных переходах.

«Если эта ситуация будет накаляться, то мы можем закрыть для Белоруссии окно. Белоруссия для нас — маленький люфт, а Польша для Белоруссии — окно в мир», — пояснил Вонсик.

Напомним, Минский городской суд 6 марта заочно признал находящуюся за рубежом экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую виновной в государственной измене, заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату власти. Тихановская была приговорена судом к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме Тихановской, представители белорусской оппозиции — Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Мария Мороз и Сергей Дылевский — получили тюремные сроки длительностью от 12 до 18 лет.