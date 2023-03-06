Будапешт, 7 марта, 2023, 02:15 — ИА Регнум. Венгрии необходимо развивать национальную оборону и военную промышленность. Об этом заявил 6 марта премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает официальный сайт венгерского правительства.

kremlin.ru Виктор Орбан

Об этом Орбан сказал, посетив Центр управления объединенными операциями венгерских вооруженных сил в Секешфехерваре.

Министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки доложил Орбану о ситуации с программой национальной обороны и развития вооруженных сил, о состоянии подготовки личного состава, а также о результатах летнего приказа повышения готовности.

Орбан еще раз заявил перед военачальниками: «Защита Венгрии в эпоху опасности является важнейшей задачей правительства, поэтому развитие национальной обороны и военной промышленности не может замедлиться, несмотря на европейский экономический кризис, вызванный санкциями. Мы, венгры, за мир, но порох должен быть сухим».

Напомним, что политика Виктора Орбана и Венгрии по отношению к России отличается от политики большинства стран НАТО и Евросоюза. Будапешт не поддерживает западные санкции против Москвы и поставки оружия Киеву.