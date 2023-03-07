По словам представителя Госдепа, российский посол продолжает контактировать с дипломатами США

Вашингтон, , 00:04 — REGNUM Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов недавно общался с дипломатами из Государственного департамента США. Об этом сообщил 6 марта на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Анатолий Антонов Mil.ru

«Не вдаваясь в подробности этих контактов, посол Антонов имел беседы в недавнем прошлом, включая контакты с подходящими коллегами», — сказал Прайс.

По словам Прайса, линия связи между США и Россией остаётся открытой, и российский посол является «одним из аспектов этой коммуникации».

Напомним, что 3 марта Антонов заявил, что поставки Вашингтоном американского оружия приводят к терактам ВФУ на территории России. По мнению посла, США ответственны за эти акты террора.

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