Чешская фирма, выпускающая надувные ложные цели, после начала СВО увеличила их производство на 30%

Прага, , 00:02 — REGNUM Боевые действия на Украине привели к значительному росту интереса к надувным ложным целям, сообщает 6 марта Associated Press.

Надувной ЗРК С-300 Xabier Eskisabel

Чешская компания Inflatech производит более 30 различных надувных ложных целей, начиная от танков и бронетранспортёров и заканчивая самолетами и гаубицами. Она также предлагает надувные версии ракетных систем HIMARS американского производства.

Генеральный директор Inflatech Войтех Фрессер заявил, что его бизнес в прошлом году вырос более чем на 30%. Фрессер ожидает, что двузначные числа роста будут продолжаться по крайней мере ещё три-пять лет.

Глава Inflatech не разъяснил, поставляется ли уже продукция его компании на Украину, но он намекнул, что такие поставки возможны в будущем.

Inflatech, базирующаяся в городе Дечин на севере Чехии, в настоящее время производит до 50 ложных целей в месяц. Для изготовления ложных целей используются лёгкие материалы, например искусственный шелк, поэтому общий вес надувного танка не превышает 100 кг. Всего четыре солдата могут развернуть и надуть такой фальшивый танк в течение десяти минут.

Напомним, что Запад уже поставил Украине значительное количество оружия как советского, так и западных образцов. В настоящее время на Украину начинают поступать танки американского, английского и германского производства.

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