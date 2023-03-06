Вашингтон, 6 марта, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Возможность поставок Киеву истребителей-бомбардировщиков F-16 на данный период времени в Вашингтоне не рассматривается. Об этом 6 марта сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Жан-Пьер попросили прокомментировать прибытие в Вашингтон украинских военных лётчиков. Как указала представитель Белого дома, отношение властей США к возможным поставкам F-16 Киеву не изменилось, несмотря на прибытие украинских пилотов для оценки их квалификации.

По словам Жан-Пьер, президент США Джозеф Байден уже говорил о самолётах F-16, с тех пор изменений по данному вопросу нет.

«Президент сказал, что это не рассматривается сейчас. Это не изменилось. На этом остановлюсь», — заявила Жан-Пьер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным издания Politico, прибытие в Тусон (штат Аризона) украинских пилотов для прохождения курсов по управлению самолётами F-16 не изменит решения Вашингтона не поставлять Киеву данные истребители.