В Брянской области произошло возгорание в здании с гостиницами, магазинами и автосервисом

Брянск, , 22:17 — REGNUM Крупный пожар в здании, где находятся гостиница, магазины и автосервис, произошёл в Брянской области. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Информация о пожаре поступила в региональное управление МЧС РФ около 21:00 мск, в посёлке Новые Дворковичи произошло возгорание в многофункциональном здании, где располагаются баня, автосервис, гостиница, аптека и магазины.

Предварительно, площадь горения составила 1600 кв. метров. Из здания были эвакуированы три человека. Пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 82 человека и 30 единиц техники.

На настоящий момент пожар удалось локализовать. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в 30-этажном жилом комплексе «Михайловский парк».

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