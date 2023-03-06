Вашингтон, 6 марта, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что около 40% городов и инфраструктуры Украины оказались уничтожены и она несостоятельна как государство. Об этом он заявил 6 марта в своём YouTube-канале.

Александр Сухов/РИА Новости Мариуполь

«Украина как национальное государство уже умерла, — сказал эксперт. — Вся её промышленная база, всё, что имело реальную цену на Украине, перешло в состав России».

Макгрегор подчеркнул, что в состав РФ вошли регионы, в которых традиционно проживают русские. Он также отметил, что за год население Украины сократилось из-за массового оттока с 38 млн человек до 18–22 млн.

Напомним, ранее отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что, по его расчётам, ВСУ капитулируют в октябре 2023 года. Эксперт полагает, что летом прекратятся поставки Киеву вооружения из стран Запада, а осенью Киев, оставшись без поддержки, признает поражение.