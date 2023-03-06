Анкара, , 20:28 — REGNUM Число обнаруженных погибших в результате февральских землетрясений в Турции достигло 46 104 человек. Об этом 6 марта сообщил, выступая после заседания правительства, президент республики Тайип Эрдоган.

Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция Дмитрий Сухов © ИА REGNUM

«Количество обрушившихся, подлежащих немедленному сносу и сильно повреждённых зданий в 11 провинциях в зоне землетрясения достигает 230 тысяч», — добавил Эрдоган.

Он заявил, что теперь перед властями стоит задача вернуть полмиллиона жителей, переселённых из пострадавших районов. Для этого в течение двух месяцев планируется подготовить временные здания и инфраструктуру для обеспечения проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, разрушительные землетрясения в Турции произошли 6 февраля. Магнитуда подземных толчков достигала 7,7. По предварительной оценке, из-за землетрясений экономика республики потеряла $4 млрд.

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