Анкара, 6 марта, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Число обнаруженных погибших в результате февральских землетрясений в Турции достигло 46 104 человек. Об этом 6 марта сообщил, выступая после заседания правительства, президент республики Тайип Эрдоган.

Дмитрий Сухов ИА REGNUM Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция

«Количество обрушившихся, подлежащих немедленному сносу и сильно повреждённых зданий в 11 провинциях в зоне землетрясения достигает 230 тысяч», — добавил Эрдоган.

Он заявил, что теперь перед властями стоит задача вернуть полмиллиона жителей, переселённых из пострадавших районов. Для этого в течение двух месяцев планируется подготовить временные здания и инфраструктуру для обеспечения проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, разрушительные землетрясения в Турции произошли 6 февраля. Магнитуда подземных толчков достигала 7,7. По предварительной оценке, из-за землетрясений экономика республики потеряла $4 млрд.