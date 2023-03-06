США не выдали визы ряду делегатов России на сессию по информационным технологиям в ООН

Нью-Йорк, США, , 19:32 — REGNUM Соединённые Штаты отказались выдать визы ряду российских дипломатов, которые должны были участвовать в сессии рабочей группы ООН по информационно-коммуникационным технологиям. Об этом 6 марта сообщила на заседании данной группы представитель РФ в Организации Ирина Тяжлова.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это является грубым нарушением Вашингтоном обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН», — сказала она.

Тяжлова отметила, что это уже не первый раз, когда представителей России не пускают в США для участия в мероприятиях ООН. Она призвала прекратить подобную практику.

Стоит отметить, что сессия по информационно-коммуникационным технологиям в рамках мероприятий ООН была назначена на 10 марта. Она будет проходить в Нью-Йорке.

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