Донецк, 6 марта, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Украинское командование не оставляет планов по весенне-летнему наступлению. С этой целью наиболее боеспособные подразделения, остававшиеся в Артёмовске, выводятся из эпицентра боев в резерв и заменяются бойцами территориальной обороны с Западной Украины. Таким мнением с ИА REGNUM 6 марта поделился военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

После достаточно серьезных потерь в ходе боев за Соледар и Артёмовск командование противника старается сберечь оставшуюся часть донбасской группировки «к весеннему наступлению, которое может плавно перейти в летнее», заявил собеседник.

Так, эксперт прокомментировал сообщения о том, что на совещании ставки командования ВСУ с участием президента Владимира Зеленского командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступили за продолжение боев в Бахмуте (Артёмовске) и за усиление позиций в городе.

Если помимо политической стороны этого сообщения учесть военную составляющую, то можно сделать вывод: речь идет о продолжении боёв силами теробороны из Волынской области и других западноукраинских регионов. Так противник «затыкает дыры», возникшие в результате отвода в резерв боеспособных подразделений, считает Онуфриенко.

«Тем не менее то, что они будут продолжать биться за Артёмовск, уже неоднократно говорилось. Просто так они не уйдут», — полагает эксперт.

Падение Артёмовска, о вероятности которого сообщают уже и западные СМИ, всё же можно будет ожидать, «потому что ни человеческих, ни материальных, ни физических сил у противника для сдерживания ВС РФ нет», сказал ИА REGNUM военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Что касается позиции на участке фронта юго-западнее Донецка, в районе Угледара, то вероятнее всего противник «будет удерживать эти позиции до тех пор, пока Запад не поставит Киеву новое вооружение», полагает собеседник. В похожем, замершем положении находится и запорожский участок, где, по ряду предположений, ВСУ и планируют начать упомянутое весеннее наступление. «Техника пока туда не прибывает, а без техники наступать невозможно», — заметил Матвийчук.

Ранее источник Telegram-канала «Рыбарь» также сообщал, что ВСУ отводят наиболее боеспособные части из центральных и западных районов Артёмовска. Чтобы сдержать атаки наших штурмовых подразделений и выиграть время для отхода на Часов Яр и Константиновку, 93-я мехбригада ВСУ и части Сил спецопераций Украины (ССО) проводят контратаки.

О том, что ВСУ за последние несколько месяцев потеряли у Артёмовска наиболее подготовленные подразделения, извещает Wall Street Journal со ссылкой на источники в ВСУ.