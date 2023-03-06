Москва, , 17:57 — REGNUM Планы по дальнейшему урегулированию ситуацию в Сирии обсудил 6 марта заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов с послом Турции в РФ Мехметом Самсаром, сообщили в пресс-службе МИД России.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Дипломаты обменялись в ходе встречи в Москве «мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки». Особое внимание были уделено ситуации в Сирии.

Богданов и Самсар согласились с тем, что по ситуации в Сирии необходим плотный российско-турецкого диалог. Проблемы Сирии нужно решать «в русле договоренностей, достигнутых в Астанинском формате» в соответствии с принципами международного права.

Напомним, Турция, ссылаясь на опасность курдских формирований, действующих на севере Сирии, заявляла, что может начать наземную операцию на сирийской территории вблизи своей границы. Россия добилась того, чтобы это решение Анкары было отложено.

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