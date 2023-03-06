Вашингтон, 6 марта, 2023, 17:28 — ИА Регнум. На протяжении нескольких лет министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки пользовалось практикой допросов задержанных без присутствия адвокатов, что могло иметь незаконный характер, считает издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

По данным издания, практика подобного рода допросов распространялась не только на заключенных местных и федеральных американских тюрем, но и на лиц, находящихся в центрах временного содержания иммигрантов. Отмечается, что для этого сотрудникам министерства внутренней безопасности было достаточно обратиться к задержанному с предложением провести допрос с условием, что участие в нем не является принудительным.

Как уточняет Politico, основной задачей подобных практик был сбор сведений о нелегальном обороте запрещенных наркотических веществ и крупных преступных организациях.