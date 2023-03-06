Глава минэкономики Италии Джорджетти заявил, что в стране удалось избежать рецессии

Рим, , 17:14 — REGNUM По мнению министра экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти, в стране на данный момент удалось избежать риска возникновения рецессии. Он заявил об этом 6 марта, его слова приводит агентство ANSA.

Министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти © OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

«В эти первые месяцы действия правительства были направлены на минимизацию риска рецессии. Судя по последним данным, его, похоже, удалось избежать», — сказал он.

Также Джорджетти уточнил, что нынешнее правительство Италии продолжает оставаться приверженным созданию всех условий для уверенного экономического развития, не угрожающего устойчивости государственных счетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта вице-премьер страны и глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни заявил, что в Италии убеждены, что следует не допустить эскалации украинского конфликта при «угрозе» со стороны России применения ядерного оружия.