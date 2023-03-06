Бишкек, 6 марта, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Большое значение уважительному отношению к русскому языку и культуре, а также их развитию придаётся властями Киргизии. Об этом 6 марта заявила первая леди республики Айгуль Жапарова в ходе первого российско-киргизского женского форума в Москве.

Алексей Майшев/РИА Новости Садыр Жапаров с супругой Айгуль Жапаровой

«В Кыргызстане придают большое значение русскому языку и культуре», — сказала она.

Также Жапарова отметила, что в Киргизии имеется 2333 школы с преподаванием русского языка, включая 247 с обучением на русском языке, и добавила, что власти Киргизии совместно с Россией намерены построить ещё девять школ с обучением на русском языке.

«Всё это свидетельствует о нашей заинтересованности знакомить детей с русским языком, литературой и культурой, развивать диалог на различных уровнях», — пояснила первая леди Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта правительство Киргизии обсудило с французской энергетической компанией EDF Energy строительство Камбаратинской ГЭС-1.