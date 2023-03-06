Москва, , 16:05 — REGNUM Законопроект о внедрении в России цифрового рубля одобрен комитетом Госдумы по финансовому рынку. Комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект в первом чтении, сообщает 6 марта ТАСС.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Нововведение предусматривает отнесение цифрового рубля к безналичным денежным средствам. Расчёты в цифровых рублях будут отнесены, если документ примут, к безналичным расчётам.

Этим документом в Гражданский кодекс России будут внесены положения о цифровом счёте (кошельке), а также нормы, которые определят содержание договора цифрового счёта, порядок и особенности заключения этого нового вида договора. Будет прописан и порядок проведения расчётов цифровыми рублями.

Добавим, что законопроект о введении в России цифрового рубля инициирован главой комитета Анатолием Аксаковым (СРЗП) в конце прошлого года.

Читайте ранее в этом сюжете: Пакет законопроектов о расчетах в цифровых рублях внесён в Госдуму