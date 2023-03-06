Москва, 6 марта, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Предполагаемым организатором неудавшегося покушения на главу совета директоров группы компаний «Царьград», миллиардера Константина Малофеева является один из руководителей «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), скрывающийся на Украине гражданин России Денис Капустин. Об этом 6 марта сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ РФ/РИА Новости Неизвестный у автомобиля Константина Малофеева, под который, предположительно, данным лицом было заложено взрывное устройство

«ФСБ РФ предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Капустин находится под контролем СБУ. Покушение планировалось совершить в результате подрыва самодельного взрывного устройства, которое прикрепили к автомобилю бизнесмена.

ЦОС продемонстрировал видеокадры, как неизвестный что-то крепит к днищу машины, а также, как робот-сапёр потом снимает взрывное устройство.

Стоит отметить, как подчеркнули в ФСБ, способ, которым пытались подорвать автомобиль Малофеева, аналогичен тому, которым убили российскую журналистку Дарью Дугину. Автомобиль, которым она управляла, взорвали с помощью прикрепленного взрывного устройства в августе 2022 года.