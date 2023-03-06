Назрань, Ингушетия, 6 марта, 2023, 14:01 — ИА Регнум. В Назрани совершено нападение на представителя Федерального комитета по борьбе с коррупцией и терроризмом. Мужчина госпитализирован в больницу с огнестрельными ранениями. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Ночью 6 марта в республиканскую больницу в Назрани доставили 25-летнего Иссу Хидриева, который занимает в республике пост полномочного представителя спецотдела по контролю за исполнением законов сотрудниками органов власти в РФ Федерального комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом. У мужчины диагностировали огнестрельные ранения обеих ног. Пострадавшего привезли в больницу от собственного дома, где на него было совершено нападение. На место происшествия к тому времени уже была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что по чиновнику открыли огонь рядом с его домом.

«В 25-летнего пострадавшего неизвестными лицами было произведено не менее двух выстрелов, в результате которых он получил огнестрельное ранение нижних конечностей, а также геморрагический и травматический шок», — рассказал собеседник агентства.

По данным следствия, у Хидриева случился конфликт с неизвестными лицами, когда чиновник пытался его разрешить, оппоненты достали оружие. Что послужило причиной конфликта, пока неизвестно. Допросить чиновника пока не смогли из-за проводимой операции. Сейчас по факту нападения проводится проверка.

Иса Хидриев был назначен на пост полномочного представителя спецотдела по контролю за исполнением законов сотрудниками органов власти в РФ Федерального комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом в сентябре 2022 года.