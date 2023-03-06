Мелитополь, 6 марта, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Весной 2023 года на Украине разразится кризис, и в результате него к России мирно перейдут Николаевская и Одесская области, а также Запорожье. Об этом 6 марта заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Крым 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума

«Буквально весной будет кризис [на Украине], это мой прогноз. Ну а после этого области начнут определяться: Николаевская, Одесская области и Запорожье сами по себе начнут мирным образом переходить на нашу сторону, на сторону добра», — сказал он.

Также Балицкий отметил, что власти Запорожской области общаются со многими имеющими «связи с Днепропетровском, с Запорожьем, с Харьковом» людьми, которые говорят, что на «контролируемой фашистским режимом Киева территории наблюдается крайне высокая степень уныния».

«Они понимают бессмысленность этой войны, к людям приходит это наконец-то, что так же, как и немцы, находясь в Германии, понимали бесполезность и бессмысленность войны с СССР. Надо менять режим, надо менять Гитлера», — пояснил врио губернатора региона.

Отметим, ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области воссоединились с Россией по итогам проведённого на этих территориях в сентябре 2022 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей регионов при очень высокой явке высказалось в пользу вхождения в состав Российской Федерации.