Москва, 6 марта, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Резервный фонд правительства России будет увеличен более чем на 154,5 млрд рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Михаил Мишустин

Увеличение фонда будет произведено Минфином за счёт не использованных в прошлом году остатков средств федерального бюджета.

Помимо этого, в целях исполнения поручения будут использованы средства, ранее предусмотренные на целевые субсидии регионам. Их сумма составит 3,7 млрд рублей.

Стоит отметить, что средства из резервного фонда кабмина идут на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Ранее ИА REGNUM сообщало об увеличении резервного фонда российского правительства на 1,6 млрд рублей в июне 2022 года.