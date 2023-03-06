Мелитополь, 6 марта, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Украинское весеннее наступление не сможет осуществиться по задуманному Киевом сценарию. В Запорожской области готовы сдерживать удар, заявил 6 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьёв Live».

Андрей Рубцов/ТАСС Работа танкового подразделения ВС России в зоне проведения СВО

Заявив, что ВСУ намерены наступать на Запорожскую область, стремясь выйти к Азовскому морю, Рогов выразил уверенность в том, что этот план Киеву осуществить не удастся.

«У нас оборона хорошо подготовлена, и ребята хорошо линию фронта знают», — заявил Рогов. По его словам, на запорожском направлении у ВСУ примерно 30–32 тысячи боевиков, при этом Киев пытается довести численность группировки до 40 тысяч.

Напомним, по данным Рогова, ВСУ накапливают силы в Днепропетровской области для наступления на Запорожскую область. Они намерены перерезать сухопутный коридор в Крым.