Москва, , 13:45 — REGNUM Тело 57-летнего предпринимателя обнаружили в его собственной квартире на Шипиловском проезде спустя 8 часов после смерти, сообщил ИА REGNUM источник.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Днем 5 марта Игорь Руфеев перестал отвечать на сообщения и не реагировал на звонки супруги. Когда женщина поздно вечером приехала домой, то обнаружила своего мужа в одной из комнат. Он не подавал признаков жизни. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины, которая предварительно наступила около 8 часов назад.

«На теле мужчины были гематомы, большая их часть приходилась на голову. Но характер смерти не криминальный, мужчина, скорее всего, просто упал и ударился обо что-то головой. Потеряв сознание, мужчина так и не смог прийти в себя», — пояснил собеседник.

Игорь Александрович Руфеев был советником главы Внешэкономбанка в 2012 году, тогда этот пост занимал российский банкир Дмитриев Владимир Александрович.