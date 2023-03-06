Артемовск, , 13:14 — REGNUM Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия» 6 марта заявил, что около десяти тысяч солдат Вооруженных сил Украины пытаются удержать Артёмовск.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сейчас в Артёмовске остается достаточно большой гарнизон — это около 10 тысяч человек, возможно, несколько больше. Некоторые части покинули его, некоторые части пытаются покидать его», — сказал Гагин.

Также советник врио главы ДНР отметил, что на сегодняшний день доставка боеприпасов и средств первой необходимости для находящихся в городе солдат ВСУ является труднореализуемой, так как Артёмовск находится в оперативном окружении ВС России.

«Не исключаю, что будут предприниматься попытки прорыва в Артёмовск для того, чтобы что-то доставить, доставить боекомплект», — добавил Ян Гагин.

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Вооруженные силы Украины за последние несколько месяцев обороны Артёмовска потеряли большинство своих наиболее подготовленных подразделений.

Читайте ранее в этом сюжете: WSJ: ВСУ потеряли у Артёмовска наиболее подготовленные подразделения