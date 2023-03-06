Воронеж, , 12:52 — REGNUM В Воронежской области произошла аварийная посадка вертолета Ми-8. При этом была повреждена линия электропередачи. Об этом сообщил 6 марта губернатор области Александр Гусев.

Вертолет Ми-8 Дарья Драй © ИА REGNUM

«В Павловском районе Воронежской области аварийно приземлился вертолёт Ми-8. <…> Была повреждена ЛЭП, работа которой уже восстановлена», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Как отметил Гусев, на месте аварийной посадки работают спецслужбы. Также, по его данным, во время ЧП никто не пострадал. Авария не вызвала никаких существенных разрушений и угрозы жизни населению, подчеркнул губернатор.

Причины аварийной посадки вертолёта устанавливают правоохранительные и экстренные службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сахалинской области 17 февраля северо-восточнее горы Красная произошла аварийная посадка вертолета Robinson R 44. Погибли пилот и один из пассажиров.