Воронеж, 6 марта, 2023, 12:52 — ИА Регнум. В Воронежской области произошла аварийная посадка вертолета Ми-8. При этом была повреждена линия электропередачи. Об этом сообщил 6 марта губернатор области Александр Гусев.

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8

«В Павловском районе Воронежской области аварийно приземлился вертолёт Ми-8. <…> Была повреждена ЛЭП, работа которой уже восстановлена», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Как отметил Гусев, на месте аварийной посадки работают спецслужбы. Также, по его данным, во время ЧП никто не пострадал. Авария не вызвала никаких существенных разрушений и угрозы жизни населению, подчеркнул губернатор.

Причины аварийной посадки вертолёта устанавливают правоохранительные и экстренные службы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3786561" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сахалинской области 17 февраля северо-восточнее горы Красная произошла аварийная посадка вертолета Robinson R 44. Погибли пилот и один из пассажиров.