Москва, 6 марта, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Ранее 6 марта президент России Владимир Путин пообщался по телефону со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в том числе лидеры двух стран провели обсуждение вопросов транспортных коридоров. Об этом 6 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Только что состоялся телефонный разговор с президентом Казахстана Токаевым», — сказал он.

Также Песков отметил, что Кремль в данный момент готовится выпустить сообщение по этому поводу, и добавил, что в ходе беседы Путин с Токаевым говорили о разных аспектах отношений России и Казахстана, включая транспортный коридор, торгово-экономическое взаимодействие и многоплановые отношения двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что на оперативном совещании Совета безопасности России, которое 3 марта с постоянными членами Совбеза провёл президент РФ Владимир Путин, обсуждалось в том числе и нападение украинских диверсантов на Брянскую область.