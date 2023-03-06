Москва, 6 марта, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Множество суверенных государств мира перестаёт бояться диктата со стороны стран Запада, и их национальные интересы перевешивают риски санкций. Об этом 6 марта написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По словам зампредседателя Совбеза России, на данный момент в мире настал период «международной хирургии для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого», главной причиной которого является то, что суверенные государства больше не боятся диктата стран Запада и для них «национальные интересы перевешивают риски санкционного противодействия».

При этом он отметил, что страны Латинской Америки больше не хотят считать себя, согласно Доктрине Монро от 1823 года, «задним двором» США и их сателлитов, что начинают понимать элиты стран Запада, и не только про Южную Америку.

«Новый многополярный мир будет намного сложнее, чем двумерная биполярка или однополярный диктат. Нам подходит такая схема. Для России нет запретных регионов для диалога, поскольку у нас никогда не было колоний. По любым вопросам. И если Советский Союз активно способствовал гибели колониальной системы в мире, то теперь мы вместе с другими странами можем вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира», — указал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в стране план по мобилизации ещё не выполнен.