Член Совбеза Турции Эрхан назвал маловероятной встречу Эрдогана с Асадом до выборов

Анкара, , 10:43 — REGNUM До проведения выборов президента Турции встреча турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и его коллеги из Сирии Башара Асада является маловероятной. Об этом 6 марта заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Эрахана, которые приводит РИА Новости, Эрдоган в целом не против проведения такой встречи, однако недавно произошедшие в Турции разрушительные землетрясения изменили его график, и действующий турецкий президент находится в зоне стихийного бедствия по три дня в неделю.

«До выборов осталось менее 74 дней, так что не думаю, что получится найти способ хотя бы поехать сфотографироваться с Асадом. Возможно, встреча состоится после выборов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что раскол между оппозиционными партиями страны был ожидаемым.