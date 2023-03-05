«Сочи» в первом матче при Бердыеве одержал победу над ЦСКА

Сочи, Краснодарский край, , 22:16 — REGNUM Встреча футбольных клубов «Сочи» и ЦСКА завершилась со счётом 2:0. Победу одержала команда Сочи, где проходила встреча.

Курбан Бердыев Vk.com/fcrostov

Для неё матч стал первым, проведённым под руководством тренера Курбана Бердыева. Игра состоялась в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу.

Победу «Сочи» принёс дубль Луки Джорджевича, голы были забиты на 71-й и 78-й минутах. В ЦСКА на встрече дебютировал 19-летний защитник Егор Носков, недавно подписавший контракт с командой.

По итогам матча «Сочи» занял седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с результатом 28 очков, у ЦСКА — 29 очков и пятая строчка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» одержало победу над самарскими «Крыльями Советов». Встреча прошла 5 марта в Москве и завершилась со счётом 1:0.