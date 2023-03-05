Киев, 5 марта, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Западные страны во главе с США рассматривают возможность инициировать завершение конфликта на Украине через мирные переговоры и раздел страны, передает National Review 5 марта.

Сергей Корсун ИА REGNUM Раздел

У Запада остается все меньше желания помогать Киеву из-за очевидной военной бесперспективности такой помощи, поэтому его лидеры согласятся на раздел Украины, сказано в публикации.

Сил для того, чтобы вытеснить российскую армию на границы 1991 года, у ВСУ нет, а ее западные союзники не хотят тратить огромного количества ресурсов на такую попытку, считает автор.

Западные политики вслух заявляют, что решения по таким вопросам могут приниматься только самими властями Украины, а в действительности просто поставят Киева перед фактом, полагают обозреватели NR.

Как сообщалось ранее, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что после того, как Украина потерпит военное поражение, Владимиру Зеленскому придётся скрываться на Западе.