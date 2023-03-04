Макгрегор: после поражения Украины Зеленский сбежит в США

Вашингтон, , 21:46 — REGNUM После того, как Украина потерпит военное поражение, Владимиру Зеленскому придётся скрываться на Западе, заявил 4 марта бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Он напомнил, что у семьи Зеленского есть счета и недвижимость в западных странах, и предположил, что конечной точкой бегства президента Украины станут США.

Макгрегор также отметил, что военный конфликт стал источником обогащения для коррумпированных украинских политиков, которые выводят получаемые от Запада деньги из страны и торгуют поставляемым оружием на черном рынке.

Как сообщалось ранее, Макгрегор спрогнозировал, что конфликт на Украине для «союзников» США кончится тем же, чем в Афганистане и Ираке: США выведут свои силы (в лице советников и кадровых военных), оставив Украину «наедине с противником» .