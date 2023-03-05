Минск, 5 марта, 2023, 20:49 — ИА Регнум. В третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА в гостях обыграл минское «Динамо».

Алексей Даничев/РИА Новости Игроки СКА Дмитрий Яшкин и Эмиль Галимов

Встреча завершилась со счетом 4:0. Шайбы забросили Дмитрий Яшкин, Никита Комаров, Александр Никишин и Василий Глотов.

Счет в серии стал 2:1 в пользу команды из Петербурга. Следующая встреча состоится 7 марта также в Минске.

Как сообщалось ранее, в другой паре первого раунда плей-офф 5 марта владивостокский «Адмирал» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым».