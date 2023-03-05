Глава Еврокомиссии: у ЕС нет доказательств поставок оружия из КНР в Россию
Фон дер Ляйен заявила, что у ЕС нет доказательств поставок китайского оружия в Россию
Брюссель, 5 марта, 2023, 19:58 — ИА Регнум. У Евросоюза нет «доказательств», что Китай поставляет оружие в Россию, заявила 5 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
EPA/JULIEN WARNAND/ТАСС
Урсула фон дер Ляйен
«Но нужно каждый день следить за ситуацией», — добавила она.
Ранее западные политики сделали ряд заявлений об «опасных последствиях» и санкциях, которые будут грозить Китаю в случае, если указанные поставки состоятся.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также сообщал, что руководители МИД Китая спрашивали у него, почему на Западе считают, что поставлять оружие России нельзя, а Украине — можно.