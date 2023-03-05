Молдавия, 5 марта, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующего главу республики Майю Санду в наращивании внешнего государственного долга. Об этом он сообщил в эфире телеканала GRT в Гагаузской автономии.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

По его словам, за два года госдолг страны вырос почти на $2 млрд.

«Впервые в истории Молдавии государственный долг превышает 100 миллиардов леев (~$5,4 млрд). За 24–25 месяцев, как Санду руководит страной, госдолг увеличился на 35 миллиардов леев (~$1,8 млрд)», — сказал Додон, уточнив, что эти деньги должны будут вернуть граждане.

Политик отметил, что, пока Санду занимает пост президента, государственный долг ежедневно увеличивается на 30–40 млн леев (~$1,6 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Молдавии Игорь Додон придерживается мнение, что вторжение ВСУ в непризнанное Приднестровье невозможно без согласия Кишинёва. Додон в очередной раз посоветовал президенту уйти в отставку в случае прессинга со стороны западных кураторов. По его мнению, такой шаг лучше вовлечения Молдавии в конфликт на Украине.