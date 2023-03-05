Эр-Рияд, 5 марта, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Саудовская Аравия повысила апрельские цены на нефть для Европы и Азии. Об этом 5 марта сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что официальная отпускная цена барреля нефти сорта Arab Light для Азии в апреле будет на $2,5 выше стоимости бенчмарка Oman-Dubai. Это на $0,5 больше, чем было в марте.

При этом государственная компания Saudi Aramco увеличила цены на апрельские поставки в Северо-Западную Европу на $1 за баррель. Для покупателей в Средиземноморье цены, установленные относительно марки Brent, выросли на $0,3.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов заявил, что Москва и Эр-Рияд успешно сотрудничают в энергетической сфере, а также в рамках механизмов ОПЕК+.