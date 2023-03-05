Вашингтон, 5 марта, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Западные страны просят Пекин не направлять вооружение в Россию, а в случае, если поставки все же произойдут, это может привести к «последствиям», сказал в интервью телеканала CNN канцлер Германии Олаф Шольц.

EPA/Filip Singer/ТАСС Олаф Шольц

«Мы сейчас на том этапе, когда мы ясно даём понять, что этого не должно произойти. И я настроен сравнительно оптимистично относительно того, что наш запрос будет успешным в данном случае. Но нам нужно наблюдать и быть очень, очень осторожными», — заявил немецкий политик.

Ранее в агентстве Reuters отмечали, что Европейский союз готов ввести санкции против Пекина после подтверждения поставок оружия в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, США пока не имеют данных о принятии руководством Китая решения поставлять вооружение России. При этом в странах Запада продолжают утверждать о переговорах Пекина и Москвы по поставкам оружия в Россию. Китаю поступают угрозы, что в случае положительного решения по данному вопросу он перейдёт «красные линии».