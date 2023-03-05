В Волновахе прошла встреча памяти Героя России Владимира Жоги

Волноваха, ДНР, , 18:38 — REGNUM В Волновахском районном дворце культуры 5 марта прошло торжественное мероприятие памяти Героя России Владимира Жоги, сообщили в администрации Волновахского района.

Состоялось мероприятие, посвященное памяти Героя РФ, Героя ДНР Владимира Артёмовича Жоги. 05.03.2023 г. Администрация Волновахского района. ДНР

Жога погиб ровно год назад, в Волновахе, выводя из-под огня мирных жителей во время обстрела гуманитарного коридора со стороны ВСУ.

Участие в мероприятии приняли руководители региона, военнослужащие, в том числе находящиеся в запасе, гости из Белоруссии (руководители движения «Союз» и «Белорусского обществознания»), активисты «Юнармии», «Молодой гвардии» и других молодежных организаций. Участники встречи вместе посмотрели фильм, посвящённый Жоге.

Состоялось мероприятие, посвященное памяти Героя РФ, Героя ДНР Владимира Артёмовича Жоги. 05.03.2023 г. Администрация Волновахского района. ДНР

Дворец культуры, в котором прошло мероприятие, также носит имя Владимира Жоги, напомнили в администрации.

Состоялось мероприятие, посвященное памяти Героя РФ, Героя ДНР Владимира Артёмовича Жоги. 05.03.2023 г. Администрация Волновахского района. ДНР

Как сообщалось ранее, ВСУ нанесли удар из HIMARS по Волновахе во время проведения памятного мероприятия. По предварительным данным, никто не пострадал.