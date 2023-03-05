Волноваха, ДНР, 5 марта, 2023, 18:38 — ИА Регнум. В Волновахском районном дворце культуры 5 марта прошло торжественное мероприятие памяти Героя России Владимира Жоги, сообщили в администрации Волновахского района.

Администрация Волновахского района. ДНР Состоялось мероприятие, посвященное памяти Героя РФ, Героя ДНР Владимира Артёмовича Жоги. 05.03.2023 г.

Жога погиб ровно год назад, в Волновахе, выводя из-под огня мирных жителей во время обстрела гуманитарного коридора со стороны ВСУ.

Участие в мероприятии приняли руководители региона, военнослужащие, в том числе находящиеся в запасе, гости из Белоруссии (руководители движения «Союз» и «Белорусского обществознания»), активисты «Юнармии», «Молодой гвардии» и других молодежных организаций. Участники встречи вместе посмотрели фильм, посвящённый Жоге.

Администрация Волновахского района. ДНР Состоялось мероприятие, посвященное памяти Героя РФ, Героя ДНР Владимира Артёмовича Жоги. 05.03.2023 г.

Дворец культуры, в котором прошло мероприятие, также носит имя Владимира Жоги, напомнили в администрации.

Администрация Волновахского района. ДНР Состоялось мероприятие, посвященное памяти Героя РФ, Героя ДНР Владимира Артёмовича Жоги. 05.03.2023 г.

Как сообщалось ранее, ВСУ нанесли удар из HIMARS по Волновахе во время проведения памятного мероприятия. По предварительным данным, никто не пострадал.