В Волновахе вспоминали Героя России Владимира Жогу
В Волновахе прошла встреча памяти Героя России Владимира Жоги
Волноваха, ДНР, 5 марта, 2023, 18:38 — ИА Регнум. В Волновахском районном дворце культуры 5 марта прошло торжественное мероприятие памяти Героя России Владимира Жоги, сообщили в администрации Волновахского района.
Жога погиб ровно год назад, в Волновахе, выводя из-под огня мирных жителей во время обстрела гуманитарного коридора со стороны ВСУ.
Участие в мероприятии приняли руководители региона, военнослужащие, в том числе находящиеся в запасе, гости из Белоруссии (руководители движения «Союз» и «Белорусского обществознания»), активисты «Юнармии», «Молодой гвардии» и других молодежных организаций. Участники встречи вместе посмотрели фильм, посвящённый Жоге.
Дворец культуры, в котором прошло мероприятие, также носит имя Владимира Жоги, напомнили в администрации.
Как сообщалось ранее, ВСУ нанесли удар из HIMARS по Волновахе во время проведения памятного мероприятия. По предварительным данным, никто не пострадал.