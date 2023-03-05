Донецк, 5 марта, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Российские военнослужащие в Артёмовске разбили одну из самых боеспособных бригад ВСУ. Об этом 5 марта сообщает телеграм-канал «Военная хроника».

По его информации, некоторые подразделения 30-й механизированной бригады ВСУ понесли большие потери (60% и более от их фактической численности).

Иван Шилов ИА REGNUM Армия РФ

Отмечается, что сейчас решается вопрос об отводе этой бригады в тыл для восстановления боеспособности.

Телеграм-канал отмечает, что тяжёлые потери фиксируются у 2-го отдельного мотопехотного батальона «Горынь», танкового батальона, медицинской роты, а также роты радиолокационной борьбы.

Уточняется, что бригада постепенно выходит из Артёмовска в район Часова Яра.

Отмечается, что вместе с лёгкой техникой и боевиками 30-й механизированной бригады ВСУ прибывает много разрозненных групп теробороны, погранслужбы и Нацгвардии, подразделений полиции, которые были брошены основными силами при отступлении из восточных районов города.

«Эти формирования задним числом включают в состав бригады, чтобы скрыть реальный уровень потерь», — говорится в сообщении.

Уточняется, что связь, координация и управление этой бригадой нарушены, а роты, взводы и батальоны 30-й механизированной бригады ВСУ приходится доукомплектовывать случайно выжившими и получившими ранения боевиками.

Как передавало ИА REGNUM, все подъездные пути в северной части Артёмовска просматриваются военными ВС России, ВСУ больше не могут использовать эти дороги.