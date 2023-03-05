Москва, 5 марта, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Москва готова участвовать в зерновой сделке только при её равноправном выполнении другими участниками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Если эта договоренность, которая имеет обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны… то мы свою часть выполнять собираемся во всех договорённостях», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия не будет участвовать в «зерновой сделке, если данная попытка продлить инициативу — очередной «мухлёж».

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) Дэвид Бисли призвал продлить «зерновую сделку». Он считает, что соглашение нужно продлить «любой ценой», так как Украина способна прокормить 400 млн человек.